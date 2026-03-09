Un informe jurídico señala "incompatibilidades" de la ley del taxi catalana con el derecho europeo

Archivo - Varios VTC durante una concentración convocada por el Sindicato Libre de Transporte (STL) y Unauto VTC ante la Consellería de Territorio de la Generalitat en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un informe jurídico redactado por la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona (UB) ha señalado que la futura Ley del Taxi que se empezará a debatir esta semana en el Parlament tiene "múltiples contradicciones e incompatibilidades" con el derecho europeo.

El documento, consultado este lunes por Europa Press, señala que estas incompatibilidades se dan especialmente en la libertad de establecimiento, la competencia entre operadores y la "imposición de restricciones injustificadas a los VTC".

También señala que la "falta" de suficientes estudios empíricos y de justificaciones técnicas debilitan la fundamentación de la norma y alerta de que podría comportar reclamaciones patrimoniales contra el Estado.

Entre las justificaciones del informe está que la Ley establece "diferencias artificiales" entre el taxi, como servicio de interés económico general, y los VTC, una diferencia que, según el documento, no tiene fundamento y contradice la jurisprudencia europea.

Además, señala que la ley crea "un régimen de monopolio para el taxi y vulnera la libertad de establecimiento" del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.