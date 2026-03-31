Las instalaciones catalanas que más contaminan reducen un 2,6% sus emisiones de CO2

Archivo - Exterior de una refinería en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conjunto de 91 instalaciones catalanas incluidas en el sistema de comercio de emisiones han reducido un 2,6% interanual los gases de efecto invernadero (GEI) emitidos en 2025, hasta las 11,18 millones de toneladas de CO2 equivalente, según informa este martes el Govern de la Generalitat en un comunicado.

Además, estas instalaciones, que representan alrededor de un 30% del total de las emisiones en Catalunya, han reducido la cifra a la mitad en los últimos 20 años, según los últimos informes de emisiones validados por el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica a través de la Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

Por sectores, se registra una bajada "generalizada" en la industria, como el cemento y la cogeneración (-300.000 toneladas de CO2 equivalente) y la refinería, fabricación de vidrio y productos químicos orgánicos (-160.000 toneladas de CO2 equivalente), mientras que los metales no ferrosos y la producción de hidrógeno aumentan ligeramente.

El sector eléctrico, por su parte, ha incrementado sus emisiones un 12% interanual, "en un año todavía marcado por la sequía, el aumento de la demanda y unos precios del gas más moderado".

DÉFICIT DE DERECHOS

A cierre del ejercicio, sin embargo, las instalaciones catalanas incluidas en el sistema de comercio de emisiones deben adquirir 4,13 millones de derechos de emisiones adicionales, al superar sus emisiones aquellos que han recibido gratuitamente.

Este déficit se concentra en el sector energético, la refinería y la industria química, y "refuerza la necesidad de invertir en tecnologías más eficientes y en la substitución de combustibles fósiles".