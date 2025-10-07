Interrumpida la R3 entre La Garriga y Vic (Barcelona), tramo no afectado por el corte en la línea

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El servicio de la R3 de Rodalies entre La Garriga y Vic (Barcelona) ha sido interrumpido este martes sobre las 8.02 horas a raíz de una incidencia que afecta a la señalización, un tramo no afectado por el corte en la línea que arranca este martes.

Según ha informado Renfe en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, este tramo no está afectado por el macrocorte en la línea que empieza este martes y que se prevé que dure 16 meses, unos trabajos para desdoblar la vía entre Parets del Vallès y La Garriga (Barcelona).

Renfe ha apuntado que está trabajando para solucionar la incidencia entre La Garriga y Vic (Barcelona) "a la mayor brevedad posible".