Interrumpido el servicio de Rodalies en Lleida, que impide la entrada y salida de trenes hacia Barcelona

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe. - EUROPA PRESS - Archivo

LLEIDA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Rodalies en Lleida ha quedado interrumpido sobre las 11.54 horas por una incidencia que impide la entrada y salida de trenes de ancho convencional hacia Barcelona este jueves.

La afectación se debe a una avería de la catenaria que interrumpe la circulación entre Lleida y Juneda (Lleida), ha informado Renfe en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Han añadido que personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible y que se está gestionando transporte alternativo por carretera.