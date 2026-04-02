Investigan una agresión en L'Arboç (Tarragona) a un joven que atacó a otro con discapacidad

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra están investigando una presunta agresión grupal a un joven en L'Arboç (Tarragona) la madrugada de este martes a uno de los presuntos autores de otra agresión que se produjo el martes 24 de marzo contra un joven con discapacidad, confirman fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado 'El Caso', ambas agresiones pueden estar relacionadas, y la de la semana pasada se saldó con tres personas detenidas, dos de ellos menores de edad.

La policía catalana ha abierto una investigación y no descarta detenciones próximamente, ya que deben analizar los vídeos de la agresión (que se han viralizado en las redes) para determinar quienes son los implicados.