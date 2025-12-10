Investigan a 4 jóvenes de Barcelona por estafar 18.000 euros a una mujer de Onda (Castellón)

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

BARCELONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a 4 jóvenes entre 18 y 21 años de la provincia de Barcelona por su presunta relación con una estafa de hasta 18.072 euros a una mujer de Onda (Castellón) mediante el 'spoofing', la suplantación de identidad de una entidad.

La investigación de los hechos, conducida por la Guardia Civil de Onda (Castellón) en colaboración con el Equipo de la Guardia Civil de Premià de Mar (Barcelona), se remonta a finales de abril de 2025, informa el instituto armado en un comunicado este miércoles.

Una vecina de Onda denunció haber recibido una llamada en la que su interlocutor la convenció de que su cuenta estaba siendo objeto de un intento de acceso fraudulento, logrando que efectuara 19 transferencias a distintas cuentas bancarias.

Con la investigación se han podido recuperar más de 4.426,15 euros y bloquear cinco cuentas bancarias en Castellón.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a los Juzgados de Nules (Castellón).