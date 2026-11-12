Iolanda Batallé gana el Premi Proa de novela con 'Lluny de Califòrnia'

La escritora Iolanda Batallé - GRUP 62

BARCELONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La escritora y editora Iolanda Batallé ha ganado este jueves el VIII Premi Proa, dotado con 40.000 euros, con la novela 'Lluny de Califòrnia', una novela sobre el amor, la libertad y la culpa en la que una escritora revive un episodio de su juventud.

El jurado de esta edición ha estado formado por Xavier Pla, Mar Bosch, Anna Sáez, Vicenç Villatoro y el editor Josep Lluch, que han elegido la novela de Batallé entre los 63 originales presentados.

'Lluny de Califòrnia', que se publicará el 18 de noviembre, explica como la escritora Maria Viladoms a sus 50 años decide volver a la historia que evita durante tres décadas: poco después de casarse con Joe, marcha becada a la Universidad de Berkeley, donde conoce a Max, un joven de 19 años con quien vive una pasión inesperada y deberá elegir entre el marido al que quiere y el amor que hace tambalear su vida.

30 años después, empujada por su editora, la escritora vuelve a esa época para enfrentarse a la joven que fue, en una novela que también es un combate entre una autora y su editora y que versa sobre el amor, la libertad y la culpa.

El jurado Xavier Pla ha subrayado la "breve, intensa y eléctrica" novela de Batallé, que propone un juego metaficcional que disuelve las fronteras entre el amor y la angustia, entre la voracidad de vivir y el desencanto de querer.

La escritora ha asegurado que se trata de una obra de madurez, que ha podido escribir al disponer de herramientas literarias y vitales para hacerlo, y que culmina un ciclo comenzado hace más de 20 años con 'La memòria de les formigues'.

BIOGRAFÍA

Batallé ha sido fundadora de la editorial :Rata, ha dirigido el Institut Ramon Llull (IRL) y desde hace cinco años dirige el espacio cultural y librería Ona de Barcelona.

La autora ha publicado los libros 'La memòria de les formigues', 'El límit exacte dels nostres cossos', 'Faré tot el que tu vulguis', 'Massa deutes amb les flors', 'Atreveix-te a fer les coses a la teva manera' y 'Valenta com tu'.

Iolanda Batallé se suma a una nómina de ganadores del Premi Proa formada por Jordi Nopca, Francesc Serés, Maite Salord, Martí Domínguez, Laura Gost, Eva Comas-Arnal y Núria Cadenes.