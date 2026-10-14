El IPC sube hasta el 4,5% en septiembre en Catalunya

Archivo - Interior del Mercado de l'Estrella en Barcelona- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Catalunya subió hasta el 4,5% en septiembre respecto a un año antes, cinco décimas por encima del dato de agosto (4%), según datos de este miércoles del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto de España, el IPC interanual se situó en el 4,9%, seis décimas más que en el mes anterior, mientras que la tasa anual de la inflación subyacente aumentó dos décimas, hasta el 3,1%, respecto al octavo mes del año.

La tasa catalana se situó por debajo de la media de España, que por arriba estuvo liderada por Castilla-La Mancha y Galicia (+5,5%) y Cantabria y Castilla y León (+5,4%).

Los precios que más subieron en junio en Catalunya respecto al mismo mes de un año antes fueron transporte (+8,1%), restaurantes y alojamiento (+6,3%), vivienda (+5,3%), seguros y servicios financieros (+4,1%), información y comunicaciones (+3,8%) y cuidado personal y otros (+3%).

Crecieron en menor medida los precios de bebidas alcohólicas y tabaco (+2,4%), ocio, deporte y cultura (+2,1%), hogar (+1,2%), alimentos y bebidas no alcohólicas (+1,1%), sanidad (+1%) y educación (+0,5%), mientras que bajaron los de vestido y calzado (-10,3%).

POR PROVINCIAS

Por provincias, la variación interanual del IPC en agosto se situó en el 5,5% en Girona, el 5,1% en Lleida, el 5% en Tarragona y el 4,3% en Barcelona.

Respecto al mes anterior, los precios subieron un 0,4% en Lleida, un 0,3% en Girona y un 0,1% en Tarragona, y se mantuvieron planos en Barcelona.