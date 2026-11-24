Irene Escolar en la obra 'Personas, lugares y cosas' - MARIO ZAMORA/TEMPORADA ALTA

GIRONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actriz Irene Escolar protagoniza la obra 'Personas, lugares y cosas', un espectáculo escrito por el dramaturgo británico Duncan Macmillan y dirigido por Pablo Messiez, que aborda la complejidad de las adicciones y los procesos de recuperación.

El montaje, que se podrá ver el domingo en el Teatre Municipal de Girona dentro de la programación del Festival Temporada Alta, sigue la historia de una actriz que, después de hundirse en una representación, ingresa en una clínica de desintoxicación, ha informado el festival este martes en un comunicado.

A partir de este colapso, la obra acompaña a la protagonista durante su estancia en el centro, donde convive con otros pacientes que también intentan superar sus adicciones, e inicia un recorrido lleno de resistencias, contradicciones y recaídas.

En la puesta en escena, Messiez se aleja de una aproximación moralizadora a las adicciones para plantear una reflexión sobre la manera cómo las personas gestionan el dolor, el placer y las propias contradicciones.

Irene Escolar, ganadora de un Goya como actriz revelación por 'Un otoño sin Berlín', asume el papel protagonista de un montaje que cuenta en su reparto con Javier Ballesteros, Tomás del Estal, Pepe Sevilla, Sonia Almarcha, Claudia Faci, Daniel Jumillas, Mónica Acevedo, Blanca Javaloy, Manuel Egozkue y Josefina Gorostiza.