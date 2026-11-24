Archivo - El Palau de la Generalitat, sede de las principales sesiones- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 profesionales de los ámbitos institucional, empresarial y asociativo se reunirán en Barcelona desde este viernes hasta el sábado en el IV Congreso de Protocolo y Eventos, para abordar su papel en las administraciones públicas y las empresas.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, inaugurará el congreso que organiza el Observatorio Profesional de Protocolo y Eventos (OPPE), informan los organizadores este martes en un comunicado.

El congreso cuenta con la colaboración de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) y la Diputación de Barcelona, además de Fira de Barcelona, Banco Sabadell y Europa Press.

ANTONIO RODRÍGUEZ RIVERA

El vicepresidente y presidente en funciones del OPPE y director de Relaciones Institucionales de Banco Sabadell, Antonio Rodríguez Rivera, ha destacado que el encuentro quiere mejorar el conocimiento de la actividad empresarial y facilitar una relación transparente con las administraciones.

La Generalitat será la sede principal de las sesiones, que abordarán el contexto regulatorio, como proteger la reputación e interlocutar en situaciones de mucha exposición pública, como funciona un gabinete de presidencia, Barcelona como escenario institucional, los patrocinios, los eventos corporativos, la relación comunicación-reputación y las aplicaciones de la IA.

COORDINACIÓN Y FUTURO

También se hablará de la coordinación institucional, el protocolo metropolitano y las relaciones externas, con profesionales del AMB, la Diputación y el Ayuntamiento de Barcelona, el de Badalona (Barcelona), el Gobierno de Aragón y la Delegación del Gobierno en Catalunya.

El futuro de la profesión y el asociacionismo se tratará con miembros de la Asociación Catalana de Protocolo y Relaciones Institucionales (ACPRI) y de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI).

Intervendrán el embajador en India y exjefe de Protocolo de la Casa del Rey, Alfredo Martínez Serrano; el exdirector general de Protocolo de Presidencia del Gobierno, Andrés Costilludo; profesionales del Gobierno, Generalitat, Parlament de Catalunya, Ayuntamiento de Barcelona, KPMG, Fira de Barcelona, Europa Press, Banco Sabadell, FCC, McDonald's, CaixaBank, PIMEC y Cámara de Barcelona.

El evento se celebra en Barcelona después de hacerse en Santiago de Compostela, Mérida y Madrid.