Joan Garriga (Vox) critica que Illa vive "totalmente alejado" de la realidad de Catalunya

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga - EUROPA PRESS

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha criticado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, vive "totalmente alejado" de la realidad de Catalunya, y ha dicho que su discurso en el Debate de Política General (DPG) este martes ha sido el de un presidente atrapado.

En rueda de prensa posterior al discurso ha dicho que Illa ha hecho un discurso con "titulares fáciles, con triunfalismo y con propaganda" y le ha reprochado que no haya tratado temas como el estado de la red de Rodalies, la seguridad, la inmigración o la situación de Ceuta, entre otros.

"Habla de Ucrania, habla de otros países, pero no habla de Ceuta. De dejar de malgastar el dinero de los catalanes. De que el 45% de los catalanes no llegan con normalidad a final de mes", ha remarcado.

En referencia a los anuncios en materia de vivienda los ha calificado de "ridículos", y ha asegurado que el fondo de 25 millones para comprar pisos de familias que afrontan desahucios acabará en manos de extranjeros, mientras que no ve suficiente la compra conjunta para incrementar el parque de vivienda y cree que los préstamos son limitados y no llegan a quien deben llegar.

"Maquillajes que no mejoran en nada el acceso a un derecho fundamental, que es la vivienda", y ha defendido que ante la demanda actual hay que construir 142.000 viviendas.

Garriga ha criticado a Illa que hay que tener "mucho morro" para exponer que hay un problema con la vivienda cuando, apunta, llevan 6 años condicionando el Govern y 8 al frente del Gobierno, un tiempo en el que, sostiene, el alquiler ha subido un 45%.