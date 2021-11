Jordi Pujol: "España siempre está más abierta a una reivindicación vasca que a una catalana"

"Las campañas contra el catalán van contra un principio fundamental de la transición"

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha asegurado que "España siempre está más abierta a una reivindicación vasca que a una catalana", en referencia a si durante la transición se puso sobre la mesa la posibilidad de que Catalunya tuviera un concierto económico.

Pujol ha querido tomar la palabra en un acto, que bajo el título de 'La infrafinanciación de Catalunya', ha organizado este miércoles el diario 'Ara' con la participación del conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, y de los exconsellers del ramo Oriol Junqueras, Andreu Mas-Colell y Antoni Castells.

En un momento del acto, Castells y Giró han debatido sobre el papel de los políticos catalanes en el momento de pedir un concierto catalán durante la Transición y Pujol ha querido dar su versión: "De las personas aquí presentes, el que lo ha vivido más directamente soy yo".

Ha asegurado que es "un tema demasiado manoseado, tendenciosamente manoseado" y que sí que se pidió un concierto económico para Catalunya, pero que solo fue defendido por los representantes de Convegència Democràtica y de ERC durante las discusiones previas al primer Estatut catalán, en 1978.

LENGUA Y CONCIERTO

Ha explicado que representantes del Gobierno de entonces, entre los que se encontraban el presidente Adolfo Suárez y el general Gutiérrez Mellado, le dijeron que no podían dar un concierto económico a Catalunya, alegando que la economía catalana era demasiado importante y habría desestabilizado la economía de España.

"Yo no sé si era verdad y lo dudo" ha apuntado Pujol, que ha añadido que Suárez le aseguró que, textualmente, lo característico del Estatuto vasco sería el concierto y el del catalán, la lengua, y ha añadido que aún lo intentaron escamotear, en sus palabras.

Por este motivo, Jordi Pujol ha asegurado que "las campañas contra el catalán van contra un principio fundamental de la transición".

"En este tema de la lengua, que ahora vuelve a estar amenazada, se nos dijo: la lengua, sí, pero los 'calers' --el dinero, en catalán coloquial--, no", ha subrayado el expresidente.

REPRIMENDA A LOS PONENTES

Pujol ha cerrado su intervención reprendiendo a los ponentes ya que, según él, no han hablado sobre una supuesta infrafinanciación en Catalunya: "No me han dicho nada de infrafinanciación".

Ha asegurado que "aún se puede plantear como un tema importante, de los que son compulsivos, para que la financiación fuera mejor".