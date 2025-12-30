Jordi Pujol y su hijo Oriol acuden al funeral del empresario Carles Vilarrubí en Barcelona

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol tras el funeral de Vilarrubí
Publicado: martes, 30 diciembre 2025 14:19
BARCELONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y su hijo Oriol Pujol han acudido este martes, en la Parròquia dels Sants Gervasi i Protasi de Barcelona, al funeral del empresario, presidente de la Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició y exdirectivo del FC Barcelona Carles Vilarrubí, fallecido el domingo a los 71 años.

Pujol, que iba con andador y acompañado por su hijo, ha entrado por la puerta del lateral de la parroquia y ha salido por la misma al finalizar el funeral, tras lo que ha dirigido un 'Bon any' ('Buen año') a los periodistas.

Al funeral de Vilarrubí también han asistido la presidenta de Banco Santander, Ana Botín; los expresidentes de la Generalitat, Artur Mas, José Montilla y Pere Aragonès; el presidente del Parlament, Josep Rull; los consellers de Empresa y Agricultura Miquel Sàmper y Òscar Ordeig; la chef Carme Ruscalleda y su marido, Toni Balam; el cocinero Joan Roca y el exalcalde de Barcelona Xavier Trias, entre otras personalidades.

