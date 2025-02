Jordi Pujol ve "posible" que llegue una mayor autogobierno al asumir competencias en inmigración

Define a Puigdemont como un hombre sólido que no rehuye del "riesgo de su compromiso con Catalunya"

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha asegurado este jueves que ve "posible" que el crecimiento del autogobierno de Catalunya venga con la asunción de las competencias en inmigración.

"Podría ser una herramienta clave para ejercer unas políticas diferenciales que desde 1980 ejercemos a pellizquitos y muy y muy condicionados. Esto puede ser muy determinante", ha subrayado en una entrevista en El Punt Avui recogida por Europa Press.

En plenas negociaciones entre el PSOE y Junts por el traspaso integral de las competencias en esta materia, Pujol ha destacado que se atreve a afirmar que ninguna otra comunidad autónoma reclamará por ella misma estas competencias.

También ha mostrado su preocupación porque, a su juicio, no ve al Govern ocupándose del catalán en la educación: "No se ha revertido del todo lo que supuso el ataque de la ley Wert, ni con la corrección que supuso la ley Celaá. No veo liderazgo ni preocupación".

Sobre la figura del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, actual líder de Junts, Pujol lo ha definido como un hombre "sólido", cuya solidez que ha visto en muy poca gente en sus 94 años en política, ha puntualizado.

"Yo fue muy precoz. Usted entenderá que haya visto políticos de todo tipo, pero probablemente Puigdemont sobresale en su compromiso", ha añadido.

A su juicio, el expresidente catalán nunca ha rehuido el riesgo de su compromiso con Catalunya, y cree que asumiéndolo ha podido mostrar "la debilidad democrática del Estado español".