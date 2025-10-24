Jordina Freixanet, proclamada candidata de ERC a la Paeria de Lleida para las municipales de 2027

La candidata de ERC a la alcaldía de Lleida para 2027, Jordina Freixanet, junto al presidente de ERC, Oriol Junqueras, y la secretaria general, Elisenda Alamany - ERC

LLEIDA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

ERC ha proclamado a Jordina Freixanet candidata a la alcaldía de la Paeria de Lleida para las próximas elecciones municipales de 2027, en el marco de la asamblea local celebrada este jueves por la tarde en la ciudad.

Freixanet, que era la única candidata que se presentó, fue proclamada con el 92,3% de votos favorables y el 7,7% de los votos en blanco en un acto que contó con la presencia del presidente del partido, Oriol Junqueras, y la secretaria general, Elisenda Alamany, informa el partido en un comunicado.

En su intervención, Freixanet destacó la necesidad de "volver a creer en Lleida" y ha defendido una política que no esté basada en una carrera de poder, sino en el servicio y el amor por la ciudad y su gente.

"De cara al 2027 tenemos un reto mayúsculo: plantar cara a las élites y defender otra Lleida, la real, la de los barrios, las escuelas, las entidades, los mercados y las familias trabajadoras", afirmó la candidata republicana.

La mesa de la asamblea estuvo presidida por los tres anteriores cabezas de lista de ERC a la Paeria: Montse Bergés (2011), Carles Vega (2015) y Miquel Pueyo (2019 y 2023) "en un gesto de continuidad y reconocimiento a la trayectoria del proyecto republicano en Lleida", según el partido.