Jorge Javier Vázquez se vacuna con una "inyección de vida" con 'Desmontando a Séneca' en el Tívoli

BARCELONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El comunicador Jorge Javier Vázquez ha reconocido este martes que en el espectáculo 'Desmontando a Séneca', que representará en el Teatre Tívoli de Barcelona del 23 al 25 de julio, supone para él y para el público una "inyección de vida".

En una rueda de prensa en el atrio de la sala, Vázquez ha reflexionado que la obra "prácticamente es como ir al psicólogo semana tras semana".

De hecho, ha dicho que disfruta tanto interpretándola que, por momentos, se olvida de que es trabajo, ya que le permite tener mejores horarios que los platós de televisión y le sirve para "desconectar muchísimo y refrescarse".

En el montaje, Vázquez, harto de que se le asocie con la frivolidad, quiere dar un discurso sobre 'De la brevedad de la vida' del filósofo nacido en la Córdoba romana, pero una serie de inconvenientes --"momentos para el disparate más absoluto, la carcajada", ha explicado-- se irán cruzando en su intención, provocando una alternancia entre partes más reflexivas y otras más divertidas.

"Séneca habla de la necesidad que tenemos de vivir la vida que estamos viviendo, no imaginar otras vidas, vivir el momento; no podemos dejar nuestra vida en manos de la suerte y tenemos que aprovecharla aquí y ahora porque no sabemos lo que nos va a suceder", ha resumido el presentador televisivo.

Ha apuntado que el espectáculo cobra nuevo sentido tras la pandemia de Covid-19, pese a haberse escrito antes, ya que la emergencia sanitaria ha enseñado a la sociedad a "familiarizarse" con algo que le va a suceder inevitablemente: la muerte.

Además, ha explicado que por tercer año consecutivo celebrará su cumpleaños actuando en el Tívoli, un teatro que le trae recuerdos porque venía a ver obras como 'West Side Story' cuando todavía vivía en su ciudad natal, Badalona (Barcelona), y ha dicho que tiene la sensación de "jugar en casa".