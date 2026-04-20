Una jornada en el Hospital Vithas Barcelona aborda la digitalización en el circuito del paciente

Momento de la jornada - VITHAS

BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Barcelona ha acogido la jornada 'El circuit del pacient: del contacte telefònic a la gestió digital', organizada por la Associació Catalana d'Entitats de Salut (Aces), en la que profesionales han analizado la evolución del circuito del paciente en un entorno "cada vez más digitalizado".

Así lo explica Vithas en un comunicado este lunes, donde afirma que en la jornada han participado profesionales del ámbito sanitario, tecnológico y de gestión, quienes han coincidido en la necesidad de avanzar en la incorporación de tecnología en el sistema sanitario, para "continuar mejorando la calidad y accesibilidad en la atención".

El presidente en funciones de Aces, Joan Nadal, ha asegurado que "la presión creciente" en los canales de atención al paciente y la necesidad de dar respuesta con rapidez y calidad obliga a repensar las herramientas, los procesos y las formas de organización.

La jornada ha estado dedicada al recorrido completo del paciente, "desde el primer contacto, frecuentemente telefónico o digital, hasta la llegada presencial en el centro, la atención durante la visita y el seguimiento posterior", ha subrayado.

La directora gerente del hospital, Anna Guiró, ha destacado que la digitalización está redefiniendo procesos asistenciales y de gestión: "Nos plantea grandes retos pero también grandes oportunidades. Abordar de forma integral el circuito del paciente es clave para modelos más eficiente, coordinados y accesibles".

"COMPARTIR EXPERIENCIAS Y TRATAS RETOS DE FUTURO"

El socio de PKF Attest Health, Oscar Palao, ha invitado a los participantes a "compartir experiencias y tratar retos de futuro" ante un circuito del paciente que cree que cada vez es más complejo, con una presión creciente sobre los equipos y con canales de contacto que se han multiplicado.

En la clausura, la directora general de Aces, Anna Zarzosa, ha declarado que la accesibilidad "ya no es una opción ni un mejora incremental, sino una necesidad estructural que obliga a repensar circuitos y organización", y cree que la digitalización solo funciona si es coherente e integrada.

El encuentro ha contado con la participación y ponencias de la musicoterapeuta de Music Training Lab Mercè Mateo; la directora de Experiencia de Paciente y de Comunicación del Institut Català de la Retina (ICR), Laura Gómez; la directora de Experiencia del Paciente en Dexeus, Mar Moragas; el cofundador y co-ceo de Health Lean Analytics, Mauro Batesteza, entre otros.