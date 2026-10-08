Josep Pagès (Junts) será el número dos de la candidatura de Nogueras a las generales

El diputado de Junts Josep Pagès i Massó interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 10 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Junts en el Congreso Josep Pagès será el número dos de Miriam Nogueras en la candidatura del partido a las elecciones generales del 29 de noviembre, han explicado fuentes consultadas por Europa Press.

Una vez cerrado el plazo de presentación de candidaturas, Nogueras ha sido proclamada automáticamente al haberse presentado una sola precandidatura, lo mismo que ha pasado con Marta Madrenas en Girona, Josep Maria Cruset en Tarragona e Isidre Gavín en Lleida.

El proceso para la confección de las candidaturas de Junts al Congreso y al Senado seguirá en base al calendario previsto y deberán ser ratificadas por el Consell Nacoinal el 17 de octubre