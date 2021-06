Judith Colell aboga por "recuperar el músculo industrial perdido" del audiovisual catalán

Nuevos públicos, trabajo con asociaciones y promoción del talento, entre sus objetivos

BARCELONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La recién elegida presidenta de la Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, ha defendido que asume la presidencia de la entidad con el objetivo de "recuperar el músculo industrial perdido" del sector audiovisual catalán a lo largo de los últimos 10 años.

En declaraciones a Europa Press este martes, ha afirmado que sus prioridades ahora pasan por abrir la Acadèmia a sus cerca de 500 académicos para crear comisiones dentro de la entidad para dar apoyo a la Junta Directiva: "Queremos abrir las puertas de la Acadèmia para arremangarnos y ponernos a trabajar".

Además, ha añadido que entre sus objetivos al frente de la Acadèmia está la creación de nuevos públicos, especialmente el joven, además de trabajar en coordinación con las asociaciones de productores y guionistas y promover y "dar a entender que el talento audiovisual catalán existe".

En ese sentido, ha abogado por impulsar "no sólo el cine, sino todas las artes" y sectores culturales catalanes, desde el teatro, la música, las artes visuales hasta la industria de la moda, y ha señalado que los Premis Gaudí pueden ser una buena plataforma para dar visibilidad a todas estas disciplinas.

NUEVO GOVERN CON "INTENCIÓN DE MEJORAR"

Preguntada por qué peticiones le hace al Govern y al Ejecutivo central, ha considerado que aún es pronto para hacerlas y que su prioridad es sentarse con las asociaciones de productores: "No me gustaría que fuera la Acadèmia la que liderara esas peticiones, espero que podamos hacerlo todos juntos".

Sin embargo, ha asegurado que ve en el nuevo Govern de Pere Aragonès una "intención de mejorar las cosas" que no veía en el anterior, y ha puesto en valor que la nueva consellera de Cultura, Natàlia Garriga, sea conocedora del sector y tenga vinculaciones previas con el mundo cultural.

Colell, que ocupó la vicepresidencia de la Academia Española de Cine entre 2011 y 2015, ha lamentado la fuga de talento audiovisual y la centralización del sector en Madrid, un fenómeno que, dice, sólo se frenará con la recuperación del músculo industrial del audiovisual catalán.

"EL CINE NO SE ACABARÁ NUNCA"

Sobre el impacto del Covid-19 en el sector, ha recordado que la industria "ya estaba débil y la pandemia la ha dejado tocada totalmente", aunque confía en que con la ayuda y la implicación de instituciones y administraciones se podrá recuperar en un futuro no muy lejano.

La directora ha llamado a ver películas y series catalanas y ha asegurado que el público en Francia hace una apuesta más clara por las producciones francesas, y ha bromeando al decir que siente envidia de esa apuesta por el talento local: "Me gustaría que fuéramos un poco más así".

Por otro lado, ha afirmado que las plataformas de contenido audiovisual suponen un impulso para el sector y ha destacado que dan trabajo a todos sus profesionales, desde actores hasta técnicos: "Nunca puede ser el enemigo alguien que da trabajo. Están aquí para quedarse".

Sin embargo, para ella, no hay punto de comparación entre ver películas en plataformas y verlas en las salas de cine: "La magia que da el cine no está en casa, pero tendremos que aprender a convivir. El cine no se acabará nunca", ha reivindicado.

Colell ha sido elegida este lunes presidenta de la Acadèmia en sustitución de Isona Passola --que es la nueva presidenta del Ateneu Barcelonès--, y tendrá en su Junta a Carla Simon, Sílvia Quer y Alba Cros, David Verdaguer, Maria Molins y Sergi Moreno, entre otros.