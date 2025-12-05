La jueza del 'caso Jubany' ordena una prueba caligráfica a Santiago Laiglesia y cita a 4 testigos

Santiago Laiglesia (d) acompañado por su abogado a su entrada a los Juzgado de Sabadell (Barcelona) - EUROPA PRESS

BARCELONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La titular del Juzgado de Primera Instancia 2 de Sabadell (Barcelona) ha acordado que se practique una prueba caligráfica a Santiago Laiglesia, en prisión preventiva por el asesinato de Helena Jubany en 2001, y ha citado a 4 testigos para tomarles declaración el 10 de diciembre, han informado fuentes judiciales a Europa Press.

Así lo ha ordenado la jueza tras dictar la pasada semana una interlocutoria de prisión provisional para Santiago Laiglesia y de conceder un plazo de 5 días a las partes para solicitar nuevas diligencias o bien requerir la apertura de juicio oral.

Ha sido la Fiscalía quien ha propuesto practicar una pericial caligráfica a Santiago Laiglesia y volver a tomar declaración a 4 testigos, ante la posibilidad de que sus declaraciones pudiesen considerarse "ineficaces", pues se realizaron en un período comprendido entre la reapertura del caso en julio de 2020 y el archivo de la Audiencia de Barcelona en marzo de 2021.

Sobre el cotejo caligráfico solicitado por Fiscalía con respecto a los mensajes anónimos recibidos por Jubany en las semanas anteriores a su muerte, la jueza argumenta en un auto al que ha tenido acceso Europa Press que las diligencias practicadas durante la instrucción "se han considerado siempre útiles, proporcionadas y necesarias para esclarecer los hechos".

Hasta la fecha, recuerda la titular, esta diligencia se ha practicado sobre 3 de los 4 investigados, por lo que, "encontrándose cercana la fecha de finalización de la instrucción", acuerda que el Grupo Operativo de Documentoscopia de la Policía Nacional se la realice también a Laiglesia.

También acuerda volver a tomar declaración a los testigos solicitados por el Ministerio Público, mientras que el abogado de la familia Jubany, Benet Salellas, que ejerce la acusación particular, ha pedido que se tome declaración a otros dos --todavía sin fecha-- que quedaron pendientes de interrogar a raíz del archivo dictado por la Audiencia de Barcelona.