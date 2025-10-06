Junqueras, Alamany, familiares y militancia de ERC reciben a Coronas tras volver de la Flotilla

El presidente de ERC. Oriol Junqueras y la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany reciben al concejal en Barcelona Jordi Coronas, acompañados de militantes del partido en la sede de ERC, a 6 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Coron - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras; la secretaria general del partido, Elisenda Alamany, junto con familiares, amigos y militantes republicanos han recibido este lunes al concejal de ERC en Barcelona, Jordi Coronas en la sede de la formación tras su deportación de Israel al participar en la Global Sumud Flotilla.

El recibimiento ha sido sobre las 17 horas, cuando Coronas ha llegado al patio de la sede acompañado de Junqueras y Alamany, ha pronunciado unas palabras de agradecimiento hacia el partido y ha explicado su experiencia durante la misión.

"No sabría por dónde comenzar. Mi historia da para un libro o para una serie de Netflix", ha sostenido el también capitán de uno de los barcos de la Flotilla.

Ha sostenido que los últimos cuatro días ha visto lo peor de la humanidad y ha vivido "el fascismo en primera persona", en referencia a la detención de la misión por parte del ejército de Israel y todo el proceso de deportación.

Ha subrayado que lo importante no son los activistas de la Flotilla sino lo que está ocurriendo en Gaza: "Ante esta injusticia no nos podemos quedar quietos. Debemos obligar a los gobiernos y a los Estados a que hagan lo que la Flotilla ha ido a hacer".

DECISIONES COMO CAPITÁN

Coronas agradecido que desde el partido no le pidieran ni que volviera ni que siguiera con la misión, y ha añadido que como capitán tuvo que hacerse responsable de decisiones que afectaban al colectivo de activistas que viajaban con él, que ya ha definido como familia.

Ha asegurado que este lunes irá al Aeropuerto de Barcelona-El Prat a recibir al resto de miembros de la Flotilla que llegarán por la noche, entre las que se encuentra la líder de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo, y el miembro del secretariado de la CUP, Adrià Plazas.

Tras un caluroso aplauso, Coronas ha bromeado diciendo que en Israel también se ha dejado 9 kilos: "Si la nutricionista no os funciona, embarcaos en una Flotilla".