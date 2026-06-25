Junqueras celebra que 3Cat se incorpore a la UER: "Nos sitúa donde siempre deberíamos haber estado"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en una atención a los medios este jueves - EUROPA PRESS

BARCELONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha celebrado el anuncio este jueves de que la Unión Europea de Radiodifusión (EBU-UER) haya aprobado la entrada de 3Cat en la organización como miembro auxiliar: "Nos sitúa donde siempre deberíamos haber estado, y a partir de ahora estaremos".

El líder republicano lo ha considerado un gran paso para los medios de comunicación públicos catalanes: "La gente de TV3 y de Catalunya Ràdio estará junto a los de la BBC, los de France TV, los de la RAI o los de la Deutsche Welle", ha valorado en una atención a los medios.

Preguntado por la incorporación como miembro auxiliar, ha dicho que no implica la participación, por ejemplo, en el concurso de Eurovisión, pero que es más importante lo que se consigue que no "si se canta en Eurovisión o no", aunque no renuncian a lograrlo en el futuro.

"Nunca renunciamos a nada, y por tanto, seguro que acabaremos cantando en Eurovisión si hace falta, y si no, haremos Eurovisión nosotros solos", ha agregado.

3Cat se incorporará como miembro auxiliar, una nueva categoría que permite que, por primera vez, una corporación que no tiene alcance estatal entre en la UER, y se ha producido gracias a un cambio en los estatutos.