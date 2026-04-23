Junqueras (ERC) afirma que citar a Pujol en Madrid es "una forma de corromper la justicia"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en una atención a los medios - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha sostenido que la citación al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol por parte de la Audiencia Nacional (AN) en Madrid el próximo lunes para que preste declaración presencialmente en el juicio que le investiga a él y a su familia, y para que se someta a un nuevo reconocimiento médico es "una forma de corromper la justicia".

En declaraciones este jueves en el centro de Barcelona durante el Día de Sant Jordi, ha recalcado que ERC está en contra de cualquier forma de corrupción, pero ha considerado evidente que se trata de un intento de "escarnecer y humillar a una persona que tiene casi 100 años obligándola a ir, en este caso, a Madrid".

"Es una forma de corromper la justicia, de corromper la dignidad. Hay muchas otras formas de hacerlo, hay otras muchas herramientas, y siempre estamos al lado de cualquier persona a la que se la quiera escarnecer o se la quiera humillar, especialmente desde una institución", ha valorado.