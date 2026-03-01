Junqueras (ERC) alerta que el ataque a Irán "no responde a ningún intento de democratizar" el país

Archivo - El presidente de ERC, Oriol Junqueras - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha alertado de que el ataque contra Irán lanzado por Estados Unidos e Israel "no responde a ningún intento de democratizar" el país y, afirma, es una acción más en la guerra por el control de las materias primas por parte de las grandes potencias.

En una serie de apuntes en X recogidos por Europa Press este domingo Junqueras ha lamentado que "las consecuencias, como siempre, las sufren precisamente las personas que deberían poder decidir el futuro de Irán".

Sobre el precio del petróleo asegura que desde hace 165 años los precios de la plata y el petróleo se mueven en sintonía y considera que estos no subirán por la situación en Irán: "Estas potencias atacan Irán (e intervienen en Venezuela) justamente porque parece probable que el precio del petróleo subirá. La relación de causa-efecto es a la inversa de lo que parece", ha señalado.