Junqueras (ERC) pide dotar a Catalunya y Barcelona de "todos los recursos y todas las competencias"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido dotar a Catalunya y Barcelona de "todos los recursos y todas las competencias" para acercarse al objetivo, apunta, de construir una Catalunya independiente con una capital conocida en todo el mundo.

Así se ha expresado este sábado en el Congrés Regional de ERC en el que se ha oficializado la candidatura de la secretaria general de la formación, Elisenda Alamany, como alcaldable en Barcelona.

Junqueras ha defendido que Catalunya no sería lo que es sin una capital como Barcelona y ha dicho que la obligación de ERC es poner siempre "aquella ambición que no pone el resto".

"Queremos darle a Barcelona y a Catalunya todo lo que podamos en cada momento, en cada instante. Y toda nuestra acción política se explica desde este punto de vista", ha señalado.

"Estamos convencidos que estamos en este camino", ha afirmado, y ha celebrado que Alamany sea la referente de la formación en Barcelona para los próximos comicios municipales.