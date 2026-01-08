Junqueras (ERC) ve "muy difícil" el acuerdo en financiación con Sánchez si no incluye la ordinalidad

Archivo - El presidente de ERC, Oriol Junqueras - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que ve "muy difícil" el acuerdo en financiación singular para Catalunya por el que se reúne este jueves a las 11 horas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si no incluye el principio de ordinalidad.

En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press ha señalado que nunca se ha conseguido un acuerdo para equiparar la aportación y la recaudación de Catalunya: "Todo el mundo debe ser consciente de que es muy difícil. Porque si fuese fácil de conseguir, ya lo habría conseguido mucha otra gente. Y esto ya se habría logrado, ya habría pasado, y nunca ha pasado. Y no quiero hacer el listado de los Governs de los últimos 40 años".

Ha insistido en que la negociación está "bastante avanzada" y que la reunión puede acabar bien, pero ha avisado que, a su juicio, no hay nada garantizado.

PSOE

Ha valorado también la dificultad del PSOE con el acuerdo: "Se le echará todo el mundo encima en estas circunstancias. Y quien se le eche encima sabrá que está mintiendo, que está exagerando, que está haciendo trampa, pero lo harán igualmente".

Ha señalado que, si se llega a un acuerdo entre ambas formaciones, todavía faltará el trámite parlamentario y que este debe ser ratificado por otros grupos como BNG, Compromís, PNV, Sumar, Podemos y Junts.

JUNTS

Preguntado por una posible negativa de Junts al acuerdo, se ha mostrado "respetuoso" con las decisiones del partido de Carles Puigdemont pero ha expresado que quien vote en contra del acuerdo estará votando a favor de que los recursos se los quede el Gobierno y no la sociedad catalana, en sus palabras.

Junqueras ha tachado de "imprescindibles" los votos de Junts tras las palabras de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, quien este miércoles afirmó su voto en contra a todo lo que sea menos que un concierto económico, textualmente.