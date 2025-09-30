Junqueras se erige como candidato de ERC y reclama "nuevos pactos, alianzas y entendimientos"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, interviene durante la conferencia 'Una nueva ambición nacional', en el Auditori Nacional, a 30 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Junqueras ha anunciado su intención de volver a ser el candidato - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, se ha erigido como el candidato de su partido a las elecciones catalanas, y ha reclamado "nuevos pactos, alianzas y entendimientos" en Catalunya para ganar la batalla de la esperanza contra el miedo, textualmente.

Así se ha pronunciado este martes en una conferencia bajo el título 'Una nova ambició nacional', ante unas 600 personas en L'Auditori Nacional, en Barcelona, entre los que había representantes de ERC y de los diferentes partidos políticos, sindicatos, patronal y asociaciones.

Junqueras ha comenzado su discurso prometiendo brevedad y reconociendo "que da un poco de pereza escuchar al dirigente de un partido político diciendo que quiere ser candidato a unas elecciones", y ha defendido una renovación de la ambición nacional de Catalunya, en sus palabras.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)