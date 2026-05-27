Junts insiste en que Illa comparezca y haga pública la información requerida de la campaña del PSC

Archivo - El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (1 fila, 2i) y la presidenta de Junts en el Parlament, Mónica Sales (2 fila, d),durante el pleno del Parlament de Catalunya, a 18 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha insistido este miércoles en la necesidad de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, comparezca en la Cámara catalana y le ha pedido que haga pública la documentación requerida al PSOE por parte de la Audiencia Nacional sobre la campaña del PSC de 2024.

En rueda de prensa en la Cámara catalana, ha considerado muy grave que la justicia requiera esta información: "Cualquier duda sobre el desarrollo de la campaña o sobre los gastos y contrataciones del partido que hoy gobierna exige máximo rigor y transparencia", ha sostenido.

Para Sales, las elecciones de 2024 estuvieron marcadas "por una clara desigualdad de condiciones democráticas" porque el candidato de Junts, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, tuvo que hacer campaña desde Francia, y porque parte del independentismo tuvo que competir, a su juicio, bajo unas circunstancias excepcionales.

Tras mostrar su respeto por los procedimientos judiciales, ha expresado que la confianza en las instituciones "sólo se preserva con transparencia, ejemplaridad y luces y taquígrafos".

"Catalunya no merece un Govern instalado en el silencio en un momento en que hay estas informaciones que afectan la confianza en las instituciones", ha sostenido Sales, que espera que el resto de grupos, también ERC y Comuns, no impidan su petición.

HUAWEI

Este mismo miércoles Junts había registrado una petición de comparecencia de Illa para que explicara "los contratos del Govern con empresas chinas", a raíz de los informes policiales sobre las presuntas actuaciones del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Según Sales, las informaciones sobre los presuntos vínculos de Zapatero con Huawei obligan al Govern "a acreditar y aclarar el contrato que se ha firmado y las reuniones que se han mantenido".