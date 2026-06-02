Junts pide a Illa hacer gestiones para garantizar una presencia del catalán "adecuada" con el Papa

Archivo - (I-D) La diputada de Junts, Jeannine Abella; el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont; la presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, y el portavoz parlamentario de Junts, Salvador Vergés - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha emplazado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a hacer todas las gestiones necesarias para garantizar una presencia del catalán "adecuada al reconocimiento legal" que tiene la lengua durante los actos que protagonizará el papa León XIV en su visita a Barcelona.

En una carta que han enviado al presidente catalán, le reclaman que contacte con la Conferencia Episcopal Española, con el cardenal Joan Josep Omella y con la Santa Sede para lograr dicha presencia en la misa y en la bendición de la torre de Jesucristo de la Sagrada Família, como en el resto de actos oficiales de la visita.

"No pedimos ninguna concesión ni ningún favor, simplemente estamos defendiendo nuestra lengua como hace cualquier nación, y el Govern debe ser ejemplar y el primero en actuar", ha recalcado.

Para Sales, en la misa que oficiará el Papa en la Sagrada Família se "relega el catalán a una posición secundaria respecto al castellano" y, a su juicio, el hecho de que la bendición de la torre de Jesucristo sea íntegramente en castellano le añade gravedad a la situación.

Tras exponer que la defensa del catalán debe hacerse diariamente y en todas las situaciones, considera que una ocasión especial y con una audiencia potencial tan alta como es la visita del Papa "es un momento que debe aprovecharse para proyecto la lengua catalana, la lengua propia de Catalunya, en todo el mundo".

También ha asegurado que la comparación con la visita de Benedicto XVI en 2010 permite comprobar "que en vez de ir hacia adelante se ha ido hacia atrás".

Además, ha recordado que la visita de León XIV coincide con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, una persona "altamente arraigada al país y a la identidad catalana, lo que hace aún más doloroso ver como el catalán, lengua que defendía siempre el arquitecto de la luz, no tiene la presencia que se merece en la ceremonia".

PUIGDEMONT

"¡Qué vergüenza, qué insulto a todo un país y a la memoria de Antoni Gaudí. Si finalmente esto es así, se confirmará el retorno al nacionalcatolicismo por el que trabajan los escarabajos purpúreos", ha lamentado el expresidente de la Generalitat y líder de Junts Carles Puigdemont en un apunte en X recogido por Europa Press.

En su opinión, es una decepción ver como la iglesia "se pone al lado de la lengua del poder y menosprecia la lengua propia de Catatalunya por la que un pueblo ha luchado durante siglos", por lo que ha pedido tomar nota de ello y no olvidarse de ello.