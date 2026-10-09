Junts y el PNC de Pascal acuerdan reforzar el "catalanismo soberanista" y concurrir juntos a elecciones

El secretario general de Junts, Jordi Turull, con la secretaria general del PNC, Marta Pascal - JUNTS

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, y la secretaria general del PNC, Marta Pascal, han firmado este viernes un acuerdo con el que quieren reforzar "el espacio central del catalanismo soberanista" y se comprometen a concurrir conjuntamente a todas las elecciones del próximo ciclo electoral, según han avanzado diversas fuentes consultadas por Europa Press.

En el documento, que lleva por título 'Levantar Catalunya: reencuentro, responsabilidad y futuro', recogen que ambas formaciones permitirán la doble militancia y Junts incorporará a personas del PNC en las listas electorales.

Las citadas fuentes consultadas también han asegurado a Europa Press que Pascal no estará en las listas de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Además, el acuerdo firmado recoge que el PNC tendrá un representante en la ejecutiva de Junts y 2 miembros en el Consell Nacional.

En el documento, ambas formaciones constatan que el espacio catalanista en los últimos años se ha debilitado y fragmentado, y que ello ha contribuido a que "las principales instituciones de Catalunya estén gobernadas por proyectos sin ambición nacional y han abierto la puerta a una época de decadencia en la capital del país y en el conjunto de la nación".

Para combatirlo, quieren reducir esta dispersión y "reforzar una cultura política que sigue siendo necesaria: la del catalanismo que entiende la nación como una comunidad de personas que, tengan el origen que tengan, siguen siendo libres y responsables; que defiende las instituciones y lengua propias; que cree en Europa, que valora el esfuerzo, la iniciativa, la cohesión social y el equilibrio territorial; que tiene ambición de liderar el país desde el gobierno de las instituciones, y que quiere hacer de Catalunya un país libre, próspero, justo, abierto y respetado".

Antes del acuerdo de Junts con el PNC, los de Puigdemont ya han firmado otros con partidos como Demòcrates de Catalunya --que acabó confluyendo en el partido de Puigdemont--, con Convergents, de Germà Gordó, y Moviment d'Esquerres de Catalunya, con Agustí Colomines al frente.