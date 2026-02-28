'Kangding Ray', por su trabajo en 'Sirat', Mejor Música Original en los Premios Goya 2026

BARCELONA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

'Kangding Ray', por su trabajo en 'Sirat', ha recibido este sábado el Premio Goya 2026 a la Mejor Música Original.

A este galardón también aspiraban Carla F. Benedicto, por 'El talento'; Iván Palomares de la Encina, por 'Leo & Lou'; Julio de la Rosa, por 'Los Tigres', y Aránzazu Calleja, por 'Maspalomas'.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 40 edición, una ceremonia que tiene lugar en en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).