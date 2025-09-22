El KBr de Barcelona recorre la obra de la fotógrafa Helen Levitt en una exposición

Publicado: lunes, 22 septiembre 2025 15:14

El centro cumple su quinto aniversario

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro KBr de Barcelona de la Fundación Mapfre propone un recorrido integral por la obra de la neoyorquina Helen Levitt, una de las artistas pioneras de la fotografía de calle, a través de más de 200 fotografías y que se podrá ver desde este miércoles al 1 de febrero.

Levitt (1913-2009) comenzó a fotografiar las calles de Nueva York a finales de la década de 1930, interesándose principalmente por los barrios pobres, como el Harlem hispano o el Lower East Side, informa el centro este lunes en un comunicado.

La muestra 'Helen Levitt', comisariada por Joshua Chuang, se divide en nueve secciones e incluye unas 220 fotografías, entre ellos trabajos realizados en México en 1941 y una buena parte de su trabajo a color, que la autor aborda a partir de la década de los 50.

Documentó escenas íntimas y fugaces de conexión humana, comenzó como aprendiz en un estudio del Bronx y en 1934 adquirió su primera cámara, uniéndose poco después de la New York Film and Photo League, donde conoció a Henri Cartier-Bresson, cuya influencia fue decisiva para que se dedicara a la fotografía.

Entre 1938 y 1942 capturó imágenes emblemáticas de los barrios populares de Nueva York, con una mirada sin artificios, y su enfoque, centrado especialmente en la infancia y en los gestos fugaces de la vida urbana, rompió con los cánones del fotoperiodismo.

En 1943, el MoMA le dedicó su primera exposición individual, y aunque su nombre esté asociado a la fotografía de calle, a lo largo de su trayectoria hizo incursiones en el cine y visitó varios países: codirigió el documental 'In the Street' y recibió una beca Guggenheim en 1959 para investigar nuevas técnicas cromáticas

La exposición 'Helen Levitt' presenta el documental que dirigió junto a Janice Loeb y James Agee y una proyección a diapositivas en color realizadas por el artista.

FLAMA'25

El KBr de Barcelona también expone a partir de este miércoles 'KBr Flama'25', que reúne el trabajo de talentos formados en escuelas de fotografía de Barcelona, cuyas propuestas exploran temas como la memoria, la identidad y el territorio desde una perspectiva crítica y contemporánea.

El proyecto, comisariado por Carolina Ciuti, presenta en esta quinta edición presenta los trabajos de Bernat Erra, Irina Cervelló, Abril Coudougnan y Patrick Martin.

QUINTO ANIVERSARIO

El centro cumple sus primeros cinco años en los que lo han visitado más de 380.000 personas en las 30 exposiciones que ha llevado a cabo, además de haber organizado 90 conferencias y charlas.

La Fundación Mapfre ofrecerá para celebrar su aniversario entrada gratuita a sus exposiciones durante la semana del 3 al 9 de noviembre, y la entrada se podrá obtener en la taquilla online desde el 24 de octubre o en la taquilla de sala desde el lunes 3.

