El KBr de Barcelona recorre la obra de la fotógrafa Helen Levitt en una exposición

El centro cumple su quinto aniversario

El centro KBr de Barcelona de la Fundación Mapfre propone un recorrido integral por la obra de la neoyorquina Helen Levitt, una de las artistas pioneras de la fotografía de calle, a través de más de 200 fotografías y que se podrá ver desde este miércoles al 1 de febrero.

Levitt (1913-2009) comenzó a fotografiar las calles de Nueva York a finales de la década de 1930, interesándose principalmente por los barrios pobres, como el Harlem hispano o el Lower East Side, informa el centro este lunes en un comunicado.

La muestra 'Helen Levitt', comisariada por Joshua Chuang, se divide en nueve secciones e incluye unas 220 fotografías, entre ellos trabajos realizados en México en 1941 y una buena parte de su trabajo a color, que la autor aborda a partir de la década de los 50.

Documentó escenas íntimas y fugaces de conexión humana, comenzó como aprendiz en un estudio del Bronx y en 1934 adquirió su primera cámara, uniéndose poco después de la New York Film and Photo League, donde conoció a Henri Cartier-Bresson, cuya influencia fue decisiva para que se dedicara a la fotografía.

Entre 1938 y 1942 capturó imágenes emblemáticas de los barrios populares de Nueva York, con una mirada sin artificios, y su enfoque, centrado especialmente en la infancia y en los gestos fugaces de la vida urbana, rompió con los cánones del fotoperiodismo.

En 1943, el MoMA le dedicó su primera exposición individual, y aunque su nombre esté asociado a la fotografía de calle, a lo largo de su trayectoria hizo incursiones en el cine y visitó varios países: codirigió el documental 'In the Street' y recibió una beca Guggenheim en 1959 para investigar nuevas técnicas cromáticas

La exposición 'Helen Levitt' presenta el documental que dirigió junto a Janice Loeb y James Agee y una proyección a diapositivas en color realizadas por el artista.

FLAMA'25

El KBr de Barcelona también expone a partir de este miércoles 'KBr Flama'25', que reúne el trabajo de talentos formados en escuelas de fotografía de Barcelona, cuyas propuestas exploran temas como la memoria, la identidad y el territorio desde una perspectiva crítica y contemporánea.

El proyecto, comisariado por Carolina Ciuti, presenta en esta quinta edición presenta los trabajos de Bernat Erra, Irina Cervelló, Abril Coudougnan y Patrick Martin.

QUINTO ANIVERSARIO

El centro cumple sus primeros cinco años en los que lo han visitado más de 380.000 personas en las 30 exposiciones que ha llevado a cabo, además de haber organizado 90 conferencias y charlas.

La Fundación Mapfre ofrecerá para celebrar su aniversario entrada gratuita a sus exposiciones durante la semana del 3 al 9 de noviembre, y la entrada se podrá obtener en la taquilla online desde el 24 de octubre o en la taquilla de sala desde el lunes 3.