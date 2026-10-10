Kevin Bacon y Kyra Sedgwick dirigen 'Family Movie', "carta de amor al cine artesanal" en era de la IA

Los actores Kevin Bacon y Kyra Sedgwick durante el photocall de la película 'Family movie' en el Festival de Sitges, a 10 de octubre de 2026, en Sitges - Alberto Paredes - Europa Press

Dicen que les gustaría trabajar con Almodóvar, Javier Bardem y Penélope Cruz

SITGES (BARCELONA), 10 (EUROPA PRESS)

Los actores estadounidenses Kevin Bacon y Kyra Sedgwick dirigen y protagonizan la película 'Family Movie', que presentan fuera de concurso en el Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, un 'slasher' en familia, del que sus hijos Sosie Bacon y Kevin Bacon forman parte, y que han definido como una "carta de amor al cine artesanal" en plena era de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías y los efectos digitales.

"Es un homenaje al 'do it yourself'. Estamos homenajeando y escribiendo una carta de amor a ese tipo de películas", ha explicado Bacon en un encuentro con medios entre los que se encontraba Europa Press.

Bacon ha dicho que durante su carrera han hecho películas de gran presupuesto junto a otras independientes, tanto como directores como actores, a lo que Sedgwick ha añadido que en esta han optado en por un cine artesanal y más efectista alejado del digital, y cuya idea surgió durante el confinamiento.

En el filme, la familia de un director de películas de terror de bajo presupuesto (Kevin Bacon) graba una nueva película en su propia granja, con las tensiones por el rodaje, secretos familiares y la aparición de un cadáver real.

TRABAJAR EN FAMILIA

Bacon ha dicho que ha sido fantástico dirigir la película junto a Kyra Sedgwick y que ha sido muy colaborativo en todos los detalles, desde el vestuario, a la música, pasando por los extras, y ha sido muy natural: "Para mi dirigir es una colaboración", ha dicho.

Sedgwick ha explicado que no han puesto deberes a sus hijos para la actuación en la película para el tono, pero que una de las pelis que han tenido en mente ha sido 'Shaun of the Dead (Zombies Party)', de Edgar Wright.

La actriz ha recomendado hacer películas en familia y ha subrayado que ha ido "mejor de lo esperado", y Bacon ha añadido que eran una familia cercana antes de encarar el rodaje y que lo continúan siendo después.

CINE INDEPENDIENTE

Sobre la situación de la industria, Travis Bacon, que también es músico, ha dicho que es "triste y frustrante" que cada día se sienta menos posible tener una carrera cómoda en la industria, pero que cree que la esperanza está en el cine independiente y que existen muchas maneras de crear.

Sedgwick ha subrayado que este año han aparecido películas relevantes procedentes de pequeños sellos independientes, que han mostrado "autenticidad".

Preguntados por actores o directores españoles con los que les gustarían trabajar, Bacon ha subrayado que Pedro Almodóvar, aunque ha dicho que no trabaja habitualmente con actores estadounidenses, y Sedgwick ha apuntado a Penélope Cruz y Javier Bardem, del que ha dicho que "puede hacer cualquier papel".