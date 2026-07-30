Laura Abasolo, nueva consejera dominical de GIC en Cellnex

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Archivo - La consejera dominical de Cellnex Laura Abasolo - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 30 julio 2026 16:50
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BARCELONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Cellnex ha nombrado a Laura Abasolo como nueva consejera dominical en representación del accionista significativo GIC, en sustitución de Alexandra Reich, que ha ocupado el cargo durante los últimos 5 años, informa en un comunicado este jueves.

Abasolo ha sido elegida también miembro de la Comisión de Asignación de Capital y la empresa ha destacado su "dilatada" trayectoria profesional en el mundo financiero y de las telecomunicaciones.

El presidente de Cellnex, Óscar Fanjul, ha agradecido a Reich su trabajo y ha afirmado que el nombramiento de Abasolo "responde al compromiso de incorporar profesionales con una reconocida trayectoria y dedicación a su función".

Abasolo cuenta con 30 años de experiencia en finanzas, estrategia y operaciones, de los cuales más de 26 los ha desarrollado en el sector de las telecomunicaciones en Europa y América Latina, indica Cellnex.

La empresa ha remarcado que su perfil refuerza al Consejo de Administración con una "visión combinada de gestión financiera y conocimiento operativo del sector, en un momento en el que Cellnex continúa consolidando su posición como la principal compañía de infraestructuras de telecomunicaciones en Europa".

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