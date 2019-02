Laura Borràs visita los proyectos del congreso 4FYFN

Publicado 25/02/2019 19:08:54 CET

BARCELONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, ha visitado este lunes los proyectos albergados en el congreso de empresas emergentes del ecosistema móvil Four Years From Now (4YFN) dentro del Mobile World Congress (MWC).

Según ha informado en un comunicado, la consellera ha visitado el estand del Institut Catalalà de les Empreses Culturals (Icec), que acoge los proyectos de 13 empresas, entre estudios y desarrolladores de juegos y videjoguegos.

Bajo la marca de internacionalización de Catalana Arts, el Icec estará a disposición de las empresas catalanas para impulsar su notoriedad a nivel internacional, a través de un préstamo participativo digital.