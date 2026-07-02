El 'Legend of the Seas' de Royal Caribbean hace una escala técnica en el Port de Tarragona

El 'Legend of the Seas' de Royal Caribbean en el Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'Legend of the Seas' de la naviera Royal Caribbean y considerado "el crucero más grande del mundo" ha realizado una parada técnica de 3 horas en el muelle de Baleares del Port de Tarragona, informa el enclave en un comunicado este jueves.

El Port ha explicado que la parada técnica ha sido "tiempo suficiente para dar la bienvenida a Tarragona de este crucero de última generación con los chorros de agua del remolcador 'Cambrils".

El buque tiene una eslora de 365 metros, desplaza 250.008 toneladas de registro bruto y dispone de 2.805 camarotes repartidos en 20 cubiertas, y puede acoger a hasta 7.600 pasajeros que se suman a los 2.350 tripulantes.