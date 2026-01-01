L'Energètica cierra 2025 con un balance de 50 MW de potencia renovable instalada

Una de las actuaciones de L'Energètica en 2025. - L'ENERGÈTICA

BARCELONA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

L'Energètica ha cerrado 2025 con un balance de 50 MW de potencia instalada, "un logro" que se ha conseguido gracias a la combinación de una fuerte aceleración en la construcción de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en tejados públicos y la adquisición estratégica de parques solares sobre terreno, informa la empresa pública catalana este jueves en un comunicado.

Durante 2025, L'Energètica ha finalizado 65 nuevas instalaciones en cubiertas de edificios públicos, que aportan una potencia de 15,2 MW, "superando así el objetivo fijado para este año".

Con estas nuevas incorporaciones, la empresa pública ya cuenta con 151 instalaciones sobre tejado, que acumulan 29 MW de potencia; esta energía se consume directamente en el punto de generación, lo que "reduce de forma directa la factura eléctrica de la Generalitat".

Entre las actuaciones más relevantes destacan instalaciones en infraestructuras críticas del ciclo del agua, transporte y equipamientos sanitarios en la provincia de Barcelona: ETAP del Ter de Cardedeu/Llinars del Vallès, con 4.904 kWp; ETAP del Llobregat en Abrera, con 863 kWp; Depósito de Palafolls, con 774 kWp; Hospital Moisès Broggi en Sant Joan Despí, con 517 kWp; Centro Operativo de Martorell - FGC, con 406 kWp; Parc Sanitari Pere Virgili, con 395 kWp.

Por otra parte, la consecución de los 50 MW anuales también se ha conseguido gracias a la compra reciente de cinco parques solares, alguno de los cuales, ya conectados, se suman al balance energético del 2025, mientras que otros se imputarán a ejercicios futuros una vez estén operativos.

En concreto, L'Energètica ha adquirido el parque dels Valentins Ulldecona (Tarragona), y cuatro instalaciones más provenientes de una segunda convocatoria pública de proyectos.

De la primera convocatoria resultó la compra del parque solar de Vidreres (Girona), donde se está implantando un plan de ambientalización para compatibilizar su actividad con el fomento de la biodiversidad.

"Estas incorporaciones refuerzan una cartera de generación que, más allá de la tecnología solar, también cuenta con activos estratégicos como la central hidroeléctrica de Can Trinxet y participaciones en los parques eólicos de Trucafort y del Baix Ebre", explica la empresa.

En diciembre se ha presentado el proyecto de repotenciación de este último parque, que permitirá multiplicar por cuatro la generación de energía renovable a la vez que reducirá de 25 a 3 el número de aerogeneradores.

LA BAELLS

Además, se estudia la posible participación en la Central Hidroeléctrica Reversible de La Baells, una operación que se encuentra actualmente en proceso de auditoría preventiva ('due diligence').

El director de L'Energètica, Daniel Pérez, ha expresado su satisfacción con el cierre del ejercicio y ha reafirmado la voluntad de la empresa de mantener el ritmo de trabajo en 2026: "Hemos ejecutado el 100% del presupuesto que teníamos disponible este 2025. De cara al 2026, tenemos operaciones maduras y proyectos ejecutivos redactados, tanto de puntos de recarga como de placas en tejados, además de la posibilidad de nuevas compras y un nuevo llamamiento público".