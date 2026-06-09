León XIV pide a los catalanes construir "unidad" en una homilía en catalán y castellano

El Papa León XIV a su llegada a la homilía en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, a 9 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha pronunciado este martes una homilía en el altar mayor de la Catedral de Barcelona en catalán y castellano, en la que ha llamado a los barceloneses y catalanes a ser "constructores de unidad" ante un mundo desgarrado por guerras y divisiones.

'Amb gran goig començo la meva visita resant l'Hora sexta en aquesta Catedral amb tots vosaltres' ('Con gran alegría inicio mi visita rezando la Hora sexta en esta Catedral junto a vosotros)' han sido sus primeras palabras.

Robert Prevost ha recordado las palabras de Juan Pablo II "cuando, en su visita aquí, alababa el 'ánimo acogedor que a lo largo de la historia ha llevado a barceloneses y catalanes, a vosotros, a compartir ciudadanía humana y cristiana con innumerables gentes".

Acompañado del cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, el Pontífice ha oficiado el rezo de la Hora sexta al que asisten el cabildo, la curia diocesana, voluntarios, seminaristas y formadores.

Se trata del primer acto de Leon XIV en Barcelona en una estancia de dos días y que viene precedida de su visita a Madrid.

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