Levantado el confinamiento de los vecinos de Andaní y granjas por el incendio en Alfarràs (Lleida)

Imagen del fuego. - BOMBERS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bombers de la Generalitat ha levantado el confinamiento de los 240 habitantes del núcleo de población Andaní y las granjas del entorno afectadas por el incendio que se ha generado este martes en Alfarràs (Lleida).

Según informa el cuerpo en 'X', las tareas de extinción del fuego evolucionan favorablemente, con una llama activa en el flanco izquierdo pero el resto del perímetro "bastante controlado".

El incendio, por el que se han movilizado 35 dotaciones, también ha supuesto el corte de la N-230, que sí que se mantiene.