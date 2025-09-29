Liberan una avispa para combatir una plaga que afecta a la fresa y cereza en Catalunya

Liberan a un insecto para combatir una plaga que afecta a la fresa y cereza en Catalunya. - GENERALITAT

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, en coordinación con el Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), ha iniciado la liberación de ejemplares de Ganaspis kimorum, una avispa parasitoide, para combatir una plaga que afecta a la fresa y la cereza en Catalunya.

En concreto, se trata de la drosophila de las alas manchadas (Drosophila suzukii), una mosca originaria de Asia y que es una de las plagas "más devastadoras de la fruticultura europea", detectada por primera vez en el continente en 2008 y en Catalunya en 2010, informa la Conselleria en un comunicado este lunes.

Este año, sobre todo a causa de las lluvias y la alta humedad, ha habido una mayor incidencia de esta plaga en las cosechas respecto a otros años, con un 43% de afectación en fincas de fresa y un 12% en las de cereza, considerando todas las parcelas que el Departamento ha prospectado.

Dentro del contexto de la gestión integrada de plagas, los insecticidas no son capaces de regular las altas poblaciones y su uso es costoso para los titulares de las explotaciones.

Es por ello que el Departamento y el IRTA han liberado ejemplares de Ganaspis kimorum "para que formen parte de la fauna útil naturalizada y contribuyan a largo plazo al control de la plaga".