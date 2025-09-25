Libertad provisional para dos detenidos por un tiroteo con un herido grave en Llagostera (Girona)

GIRONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de instrucción 2 de Girona ha acordado dejar en libertad provisional con personaciones periódicas ante el juzgado a 2 personas detenidas por un tiroteo el lunes por la tarde en Llagostera (Girona).

Según informa este jueves el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicado, el juzgado les investiga por los delitos de lesiones, tenencia ilícita de armas y atentado a los agentes de la autoridad.

El tiroteo, se produjo sobre las 19.30 horas en la calle del Roser de la localidad, y se saldó con un herido que fue trasladado al hospital en estado grave, sin que se temiera por su vida.