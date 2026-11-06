Libertad vigilada para las dos menores detenidas en Lleida por su presunta relación con 'Blocus'

Disturbios en el centro de la ciudad, a 24 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press

LLEIDA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plaza de Menores del Tribunal de Instancia de Lleida ha decretado este viernes por la mañana la libertad vigilada para las dos menores de edad detenidas el jueves en Lleida por su presunta vinculación con 'Blocus', ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Las menores, de 15 y 16 años, fueron detenidas por la Policía Nacional por su presunto vínculo con canales de difusión en redes sociales y aplicaciones de telefonía en los que se incitaba a cometer disturbios y saqueos, según informaron fuentes policiales a Europa Press.

Con la detención de estas dos menores ya son 9 los arrestados en Catalunya por su presunta relación con canales de difusión en los que se alentaba a cometer altercados como los del 24 de octubre en Barcelona, que se saldaron con más de 130 detenidos, en su mayoría menores de edad.