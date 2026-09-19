Un libro repasa la historia del Premio Formentor y reúne los ensayos dedicados a sus ganadores

Archivo - Entrega del Premio Formentor al escritor László Krasznahorkai en 2024 - BEGOÑA RIVAS/FUNDACIÓN FORMENTOR - Archivo

BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Feltrinelli Anagrama y la Fundación Formentor han publicado 'El canon Formentor. Una historia de la literatura', un volumen que repasa la historia intelectual del Premio Formentor y sus conversaciones literarias y que reúne por primera vez los ensayos dedicados a los escritores distinguidos con el galardón desde su fundación en 1961.

En una presentación en Barcelona, el director de la Fundación Formentor y presidente del jurado del galardón, Basilio Baltasar, ha subrayado que en el repaso de los premiados se puede establecer una línea identificativa de "alta literatura".

El Premio Formentor nació en los años 60 impulsado por los editores Carlos Barral, Claude Gallimard y Giulio Einaudi, que en la primera edición galardonaron a Samuel Beckett y Jorge Luis Borges y tuvo vida hasta 1967, para luego ser recuperado a partir de 2011, tanto el galardón como las conversaciones.

En la nómina de galardonados figuran Uwe Johnson, Juan García Hortelano, Dacia Maraini, Carlo Emilio Gadda, Jorge Semprún, Nathalie Sarraute, Gisela Eisner, Stephen Schneck, Saul Bellow y Witold Gombrowicz en una primera época.

Tras su recuperación hace más de una década lo han recibido Carlos Fuentes, Juan Goytisolo, Javier Marías, Enrique Vila-Matas, Ricardo Piglia, Roberto Calasso, Alberto Manguel, Mircea Cartarescu, Annie Ernaux, Cees Nooteboom, César Aira, Liudmila Ulítskaya, Pascal Quignard, László Krasznahorkai, Hélène Cixous y Gonçalo M.Tavares (que lo recibirá este otoño).

EXIGENCIA LITERARIA

Basilio Baltasar ha añadido que la nómina de autores reconocidos conforman una "estirpe literaria", y ha resaltado que el premio no es una competición deportiva sino un reconocimiento a trayectorias literarias a partir de una deliberaciones secretas.

En uno de los textos, el presidente director general de Éditions Gallimard y miembro del comité de honor de la Fundación Formentor, Antoine Gallimard, asegura que el premio ofrece "exigencia literaria y descubrimiento del otro, atravesando el tiempo y el espacio".

El fundador de Anagrama y miembro del comité de honor de la Fundación Formentor, Jorge Herralde, ha destacado los lazos del sello con el premio, y ha subrayado que las conversaciones quedarán como "ejemplo de intercambios de ideas hechos con sabiduría, calidad intelectual, y sobre todo, con generosidad y sin prisas".

700 PÁGINAS

El volumen, de más de 700 páginas, incluye los ensayos dedicados a los escritores premiados, con curiosidades como que la Nobel Annie Ernaux escribió uno sobre la premiada Nathalie Sarraute y a su vez es protagonista de uno de ellos, a cargo de Gustavo Guerrero.

'El canon Formentor' también incluye semblanzas, los carteles de las diferentes ediciones, los autores que formaron partes de las jornadas y los jurados, además de ir acompañados de abundante material fotográfico.