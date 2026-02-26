El Liceu de Barcelona ofrecerá un nuevo ciclo de la Tetralogía de Wagner hasta 2030

Archivo - Fachada del Gran Teatre del Liceu, a 29 de julio de 2025, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona ofrecerá a partir de la próxima temporada 2026-2027 y hasta 2030 un nuevo ciclo de producciones de la Tetralogía 'El anillo del nibelungo' de Richard Wagner, en una coproducción con la Bayerische Staatsoper de Munich (Alemania).

El ciclo, presentado este jueves, se iniciará en el Liceu de Barcelona la próxima temporada con 'Das Rheingold' con la dirección escénica de Tobias Kratzer y la dirección musical de Jonathan Nott, en la primera colaboración entre ambos directores.

La producción de 'Das Rheingold' contará con un elenco encabezado por el bajo-barítono Nicholas Browlee, el barítono Kartal Karagedik, los tenores Roger Padullés, Nicky Spence y Mikeldi Atxalandabasc, la mezzosoprano Tanja Ariane Baumgartner y las sopranos Anett Fritsch y Ximena Agurto, entre otros cantantes.

Este nuevo ciclo de producciones de 'Der Ring des Nibelugen' se estrenó en la Bayerische Staatsoper el 27 de octubre de 2024 con 'Das Rheingold' y en junio de 2026 se estrenará en el teatro alemán 'Die Walküre': faltarán por estrenarse 'Siegfried' y 'Götterdämmerung'.

La última vez que el Liceu presentó la Tetralogía de Wagner fue entre las temporadas 2012-2013 y 2015-2016, en la producción de Robert Carsen y con dirección musical de Josep Pons, y las nuevas producciones lo harán entre enero y febrero desde 2027 a 2030.

"NO ES UNA REPETICIÓN"

El director artístico del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, ha asegurado que cada lectura "no es una repetición, sino un acto propio de creación y de reivindicación de un teatro" y que presentar una nueva producción es adentrarse en una arquitectura sonora y filosófica.

Garcia de Gomar ha subrayado que la Tetralogía que propone Kratzer ofrece una mirada contemporánea y magia, pero también la literalidad con la que respeta la manera en que Wagner concibió la obra.

Jonathan Nott, que será el director musical del Liceu a partir de la próxima temporada y dirigirá la obra por cuarta vez en su carrera y por tercera en versión escénica, ha recordado que son 15 horas de música y que entiende la Tetralogía como "cuatro movimiento de una gran sinfonía".