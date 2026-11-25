Plano de la vía afectada por las obras - GENERALITAT

LLEIDA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica ha licitado este miércoles las obras para transformar en carretera el camino de Térmens a Bellvís (Lleida), por un importe de 6,5 millones de euros.

La Conselleria ha explicado en un comunicado que el objetivo es facilitar la movilidad y que las obras consistirán en el ensanchamiento y mejora para las condiciones de circulación y seguridad viarias, y su integración en la red comarcal de carreteras de la Generalitat.

Está previsto que las obras se inicien antes del próximo verano y que el plazo de ejecución sea de 12 meses.