Lloret (Girona) afirma haber analizado todos los presuntos casos de maltrato animal que cita Pacma

El partido animalista acusa al Ayuntamiento de falta de información

GIRONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona) asegura que "se han analizado y seguido todos los procedimientos correspondientes dentro del marco administrativo y competencial establecido" en respuesta a los supuestos casos de maltrato animal que le comunicó Pacma.

El partido animalista ha presentado ante la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) de la Generalitat una queja en la que critica "la falta de información y de respuestas claras" del Consistorio a sus solicitudes.

Según han informado a Europa Press fuentes del Ayuntamiento de Lloret, en el caso de unos burros mencionado por Pacma, el expediente está en trámite y actualmente existe un documento de requerimiento elaborado en julio, pendiente de firma y notificación.

"No obstante, se han realizado inspecciones por parte de los Agentes Rurales, quienes han informado que los animales se encuentran en buen estado", mientras que Protección Civil ha efectuado recientemente una visita, confirmando que los animales están correctamente atendidos y que en ningún caso puede considerarse que exista maltrato, añade el consistorio.

"Se trata, por tanto, de un asunto estrictamente administrativo. Desde Bienestar Animal nos comentan que hay que tener en cuenta que se trata de animales de raza rústica que no requieren las mismas condiciones que otras especies, como los caballos", aseguran.

Respecto al perro de un 'okupa' al que alude el partido, afirma que "no fue decomisado" por el Ayuntamiento, sino retirado por ciudadanos particulares, y tienen conocimiento de que el animal iba a ser trasladado a Banyoles (Girona), donde Lloret no tiene competencia sancionadora.

No obstante, dado que el perro todavía figura a nombre del Ayuntamiento en la aplicación ANICOM, "se ha acordado recopilar toda la documentación, pruebas y trámites efectuados --también en coordinación con el Ayuntamiento de Banyoles-- para valorar, en caso de considerarse oportuno, la derivación del caso a Fiscalía por la vía penal".

En cuanto a otros avisos recibidos por perros abandonados, las mismas fuentes explican que Pacma informó sobre una perrera situada en Can Ribalaigua y se abrió un expediente abierto el pasado 27 de agosto: "El propietario del terreno ha fallecido y actualmente se están realizando las gestiones necesarias para identificar a la persona o personas responsables de las instalaciones, con el objetivo de poder emitir los requerimientos pertinentes".

Según las primeras observaciones de Protección Civil, "los animales se encuentran en buen estado y las instalaciones presentan un nivel adecuado de limpieza".

PERRERA LES ALEGRIES

En el caso de la perrera de Les Alegries, la semana pasada se recibió información preliminar de manera telefónica, y aunque aún no se ha recibido el material audiovisual "se ha avanzado en la identificación de los titulares del terreno y de los responsables de las instalaciones".

La inspección se programó para el día 20 de octubre a las 10 horas y se está a la espera de recibir el acta de Protección Civil para poder proceder con los requerimientos correspondientes.