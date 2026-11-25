La secretaria general de CC.OO de Catalunya, Belén López - EUROPA PRESS

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CC.OO de Catalunya, Belén López, ha considerado que en la campaña electoral de las elecciones generales se ha intentado diluir la agenda feminista: "Algunos hayan comprado el discurso de que si vamos más adelante con el feminismo, los hombres tendrán miedo y se echarán atrás y caerán en los brazos de la derecha y la extrema derecha".

En el acto organizado este miércoles por el sindicato en conmemoración del 25N, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ha exigido a los partidos de izquierda que tomen el feminismo como "irrenunciable", y se ha mostrado convencida de que las mujeres harán ganar al progresismo el 29N.

"No hace falta que hagamos imaginaciones, que hagamos cábalas de cuál es el futuro si llegan ellos al poder", ha afirmado en referencia al PP y Vox, partidos que cree que recortarán el derecho al aborto a las mujeres jóvenes y, posteriormente, al resto de mujeres.

Ha criticado que la negación de la violencia de género por parte de Vox se traduce en negar "el asesinato de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres", y ha considerado que la violencia se gesta cada día en los centros de trabajo, los hogares, las escuelas y la sociedad en general.

PUNTA DEL ICEBERG

Pese a ello, ha calificado a las mujeres asesinadas como punta del iceberg, ya que "la violencia también es la pornografía y la prostitución y esto también lo tenemos que decir, aunque a muchos, a muchos hombres, les de vergüenza reconocer esto".

"El feminismo no es nada más que poner las personas en el centro de la sociedad, entender que vivimos en un modelo que se alimenta, que va generando más beneficios a partir de la explotación de los más débiles", ha revindicado, además de relacionar la explotación de los débiles con la clase y con el género.

"Por tanto, para nosotros es indisociable la lucha para la igualdad de la lucha del sindicalismo y la lucha feminista", ha concluido López.