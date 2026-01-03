López (Comuns) prevé "relanzar el espacio de las izquierdas" estatales este primer trimestre

La coordinadora de los Comuns y diputada en el Congreso, Candela López, en una entrevista de Europa Press - EUROPA PRESS

La coordinadora de los Comuns y diputada en el Congreso, Candela López, ha afirmado que en su partido prevén poder presentar durante el primer trimestre de este año 2026 un proyecto para "relanzar el espacio de las izquierdas" a nivel estatal.

En una entrevista en Europa Press, ha dicho que su formación es una fuerza "imprescindible para hacer que la unidad sea efectiva" y que su intención es que este modelo de unidad entre partidos y formaciones de izquierdas a la izquierda del PSOE se pueda aplicar también en las comunidades autónomas.

"Llevamos tiempo trabajando las diferentes fuerzas políticas que ahora mismo conforman el grupo plurinacional [Sumar], pero desde los Comuns estamos hablando con todas las fuerzas políticas de las izquierdas", ha explicado.

De esta forma, prevé poder presentar en los próximos tres meses como tarde un proyecto que demuestre capacidad de entendimiento: "Queremos demostrar a la ciudadanía que las izquierdas son capaces de entendernos, de estar a la altura del momento político que vivimos y que estamos a la altura para poder dar respuestas a los problemas reales de la gente".

YOLANDA DÍAZ

Preguntada por la vicepresidenta segunda y líder de Sumar en las últimas elecciones, Yolanda Díaz, ha afirmado que ha desarrollado una tarea "imprescindible" para liderar este espacio político y que se ha concretado en políticas concretas como la reforma laboral o el aumento del salario mínimo interprofesional.

Ha dicho que sigue siendo una gran lideresa de la entente de las izquierdas, pero ha descartado valorar el papel que debe jugar en el relanzamiento del espacio político: "Ha de decidir cuál es el papel que quiere tener en esta nueva etapa. Para nosotros es una decisión personal que ella debe tomar".

RELANZAR LA LEGISLATURA

Sobre la situación de la legislatura en el Congreso de los Diputados tras los últimos casos de supuesta corrupción y acoso sexual vinculados al PSOE, López ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, relanzar la legislatura mediante "cambios de políticas y cambios de personas", y aunque no ha concretado qué ministros deberían cesar, ha dicho que quieren avanzar en garantizar el derecho a la vivienda.

Es una propuesta que, aunque ya la formuló hace semanas sin éxito Sumar, no la dan por perdida y creen que debe ocurrir: "Confiamos en que el Partido Socialista, en este caso el presidente Sánchez, tenga claro que el inmovilismo que está aplicando y esa bunkerización de no querer entender lo que está pasando a su alrededor no funciona y que debe moverse".

MEDIDAS SIN EL CONGRESO

Preguntada por la consigna en el Gobierno de impulsar medidas políticas que no precisen de la validación del Congreso, López ha considerado que no debe ser "una excusa para continuar negociando con la mayoría parlamentaria" que existe actualmente, en referencia a los socios que hicieron posible la investidura de Sánchez.

"El diálogo y el acuerdo es la vía para seguir haciendo avanzar al país y por nosotros las voces de estas fuerzas plurinacionales son imprescindibles para seguir tejiendo estas alianzas", y ha pedido abordar políticas en vivienda y el aumento del SMI, para que la ciudadanía crea que el actual Gobierno merece la pena, en sus palabras.

"Ya no vale solo decir que vendrá la derecha y la extrema derecha a gobernar", ha resumido, y ha señalado que políticas como la prórroga del precio de los alquileres que deben renovarse en 2026 es necesaria, así como avances en salud óptica y bucodental, y que se debe ser contundente frente a los casos de corrupción y de acoso sexual.

Ha reclamado la máxima transparencia, conocer todos los hechos y abordarlos y actuar de manera decidida, y se ha referido al paquete de medidas contra la corrupción que presentó Sumar: "El presidente Sánchez avaló la mayoría de ellas, pero ahora lo que necesitamos es que se apliquen y se hagan realidad y que realmente den sus resultados".

EL PAPEL DE JUNTS

Finalmente, sobre las consecuencias de la ruptura anunciada por Junts con el Gobierno, les ha instado a decidir si están "a favor de los intereses de los catalanes, o en contra, como ha demostrado últimamente con sus posicionamientos", en referencia a su voto contrario al techo de gasto.

Preguntada por si teme que se opongan al acuerdo que se presente sobre la financiación singular para Catalunya, ha dicho que desde los Comuns les meterán "toda la presión" posible para que esto no pase, y ha sostenido que quieren seguir trabajando con Junts a lo largo de la legislatura.

También ha señalado a los de Carles Puigdemont que la aprobación de la Ley de Amnistía se ha producido con este Gobierno: "Junts debería tener muy claro quién ha defendido los intereses de los catalanes, quién ha defendido también acabar con esa anomalía democrática, y ha sido ese gobierno progresista".