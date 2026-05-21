López sobre Rufián: desea "todo el acierto a esa izquierda a la izquierda del PSOE"

El ministro para la Transformación Digital del Gobierno de España, Óscar López. - EUROPA PRESS

BARCELONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital del Gobierno de España, Óscar López, ha deseado "todo el acierto a esa izquierda a la izquierda del PSOE", ante una posible candidatura del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, para presentarse como cabeza de lista de dicho bloque de izquierdas en las próximas elecciones generales.

Lo ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación este jueves, tras participar en la jornada 'PIXEurope Connect-Industry Ecosystem Day' celebrada en Barcelona, en las que ha insistido en que no le corresponde opinar sobre otras formaciones políticas y sostenido que lo que realmente importa ser capaces de sumar con el PSOE tras las elecciones y mantener un gobierno progresista.

"A mí lo que me preocupa es que España tenga un gobierno progresista, que lo vuelva a tener después de las próximas elecciones", ha afirmado, para lo que, hace falta tanto un PSOE fuerte y también una izquierda a la izquierda del PSOE fuerte, lo que "es tarea de otros".

Preguntado por una posible fecha para las elecciones, ha afirmado que esta es una competencia exclusiva del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque ha añadido que este "ha sido claro una y otra vez en que va a ir hasta el final".

Ante la posibilidad de que los socios del Gobierno apoyen una moción de censura, López también ha resaltado la "estabilidad" del ejecutivo y que Sánchez es ya el segundo presidente que más tiempo ha estado en el cargo, después de Felipe González.

"El Gobierno lo que hace es trabajar. Desde luego no ha sido fácil nunca, siempre ha costado y ha habido que construir mayorías, es un Gobierno que está en minoría y que tiene que articular acuerdos hasta con ocho formaciones políticas cada vez que quiere sacar algo en el Parlamento, y a pesar de eso siempre lo hemos dicho es uno de los gobiernos más estables de Europa", ha defendido.