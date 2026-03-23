Lucena (Aena) señala una reducción del tráfico de Madrid y Barcelona a Oriente Medio y Asia

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, en el 'Gran Encuentro Expansión Catalunya' en el Recinto de Sant Pau de Barcelona. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ha afirmado este lunes que los aeropuertos españoles, principalmente los de Madrid y Barcelona, ya están notando una reducción del tráfico áereo a destinos de Oriente Medio y Asia por la guerra en Irán.

Lo ha dicho en el 'Gran Encuentro Expansión Catalunya', organizado este lunes por Expansión en el Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona, donde ha dicho que considera que esta afectación "es poco importante en términos relativos" porque las previsiones de crecimiento proyectadas para este año se mantienen.

Sin embargo, ha alertado de que, a medio plazo, "es más importante el deterioro potencial del cuadro macroeconómico de la guerra" que su afectación al tráfico aéreo.

ACCIDENTE FINANCIERO

Ha apuntado que el impacto en los precios de la energía y los posibles efectos en la inflación puede "acelerar algún accidente financiero" que podría tener consecuencias en la economía real.

Sobre el efecto a las aerolíneas, ha dicho que dependerá de la política de coberturas de cada una al precio del fuel y del queroseno, por lo que prevé un impacto "asimétrico" y relacionado con las rutas específicas que opera cada empresa.

HUBS INTERNACIONALES

Lucena también ha afirmado que los destinos de Oriente Medio y Asia es donde "va a estar la movida en el futuro", y ha destacado el papel que tendrán los aeropuertos de Madrid y Barcelona como 'hubs' internacionales.

En el caso de Barcelona, Aena prevé terminar en 2035 la ampliación del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con una inversión de 3.200 millones de euros.

TASAS AEROPORTUARIAS

En relación a las críticas del ceo de Ryanair, Michael O'Leary, por la subida de tasas aeroportuarias, Lucena ha expresado que la "pipa de la paz" con la aerolínea operativamente está firmada.

Ha explicado que la empresa irlandesa es la aerolínea con mayor tráfico de España, más de un 20%, y considera que "no hay nada que cambiar" sobre el funcionamiento de sus relaciones.

En su opinión, Ryanair es "un modelo de éxito, operativamente es fantástica, pero tiene una disonancia muy fuerte con la mala educación de su política institucional".

"No tengo ningunas ganas de reunirme con ellos ni de verme porque a mí la mala educación me molesta mucho", ha añadido.